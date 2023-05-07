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Дома в Фехердьярматский яраш, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Tunyogmatolcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tunyogmatolcs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 42,017
Дом 3 комнаты в Kersemjen, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 18,498
Дом 6 комнат в Kisszekeres, Венгрия
Дом 6 комнат
Kisszekeres, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
€ 118,917
Дом 2 комнаты в Tunyogmatolcs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tunyogmatolcs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 23,783
Дом 3 комнаты в Фехердьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фехердьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 118,917
Дом 3 комнаты в Сатмарчеке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сатмарчеке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 21,114
Дом 2 ванных в Фехердьярмат, Венгрия
Дом 2 ванных
Фехердьярмат, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 98,385
Коттедж 2 ванных в Sonkad, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Sonkad, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
€ 155,410

Параметры недвижимости в Фехердьярматский яраш, Венгрия

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