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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Фехердьярматский яраш
Дома
Дома в Фехердьярматский яраш, Венгрия
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8 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Tunyogmatolcs, Венгрия
3
1
85 м²
€ 42,017
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
3
1
100 м²
€ 18,498
Дом 6 комнат
Kisszekeres, Венгрия
6
5
210 м²
€ 118,917
Дом 2 комнаты
Tunyogmatolcs, Венгрия
2
1
100 м²
€ 23,783
Дом 3 комнаты
Фехердьярмат, Венгрия
3
2
170 м²
€ 118,917
Дом 3 комнаты
Сатмарчеке, Венгрия
3
1
100 м²
€ 21,114
Дом 2 ванных
Фехердьярмат, Венгрия
2
300 м²
2
€ 98,385
Коттедж 2 ванных
Sonkad, Венгрия
2
232 м²
1
€ 155,410
Параметры недвижимости в Фехердьярматский яраш, Венгрия
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