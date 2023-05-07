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Коттеджи в Фехердьярматский яраш, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 2 ванных в Sonkad, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Sonkad, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
€ 155,410

Параметры недвижимости в Фехердьярматский яраш, Венгрия

недорогая
элитная
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