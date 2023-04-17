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Купить недвижимость в Фехердьярматский яраш, Венгрия

Фехердьярмат
2
7 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Kersemjen, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 18,746
Дом 6 комнатв Kisszekeres, Венгрия
Дом 6 комнат
Kisszekeres, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 210 м²
€ 120,508
Дом 2 комнатыв Tunyogmatolcs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tunyogmatolcs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 24,102
Дом 3 комнатыв Фехердьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фехердьярмат, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 120,508
Дом 3 комнатыв Сатмарчеке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сатмарчеке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 21,397
Дом 2 ванныхв Фехердьярмат, Венгрия
Дом 2 ванных
Фехердьярмат, Венгрия
2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 100,410
Предлагаю на покупку Белый дом в районе Садового города, построенный из кирпича в 2003 году,…
Коттедж 2 ванныхв Sonkad, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Sonkad, Венгрия
2 ванных комнат 232 м² Количество этажей 1
€ 158,609
Возле особняка на 29100 нм площади для продажи, украинская граница, на границе красивой прир…

Параметры недвижимости в Фехердьярматский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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