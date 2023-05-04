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Жильё в Фехердьярмат, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Фехердьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фехердьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 119,915
Дом 2 ванных в Фехердьярмат, Венгрия
Дом 2 ванных
Фехердьярмат, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
€ 99,646
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