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Купить дом в Федьвернек, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 28,210
Дом 1 комнатав Федьвернек, Венгрия
Дом 1 комната
Федьвернек, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 16,120
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 32,240
Дом 3 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 67,167
Дом 2 комнатыв Федьвернек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Федьвернек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 16,657
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