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Купить коттедж в Esztergomi jaras, Венгрия

Tat
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2 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Tat, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Tat, Венгрия
2 ванных комнат 460 м² Количество этажей 1
€ 111,948
Особняк? Склад? Производственный зал? Зависит от тебя, когда он его использует. Главное з…
Коттеджв Чольнок, Венгрия
Коттедж
Чольнок, Венгрия
600 м² Количество этажей 3
€ 297,006
На Csolnok промышленное/на коммерческое использование подходящей недвижимости на 4626 нм уча…

Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

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