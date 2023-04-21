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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Egri jaras
Дома
Дома в Egri jaras, Венгрия
Эгер
14
Дом
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27 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 84,993
Дом 3 комнаты
Szucs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
€ 39,575
Эгерчсехи, в 100 метрах от центра на улице Эгри, двухпоколенный двухквартирный дом площадью …
Дом 6 комнат
Демьен, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 204,514
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 233,730
Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 103,585
Дом 2 комнаты
Эгерчехи, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 14,608
Egerbocs, Béke Street, 52 кв.м., 2-комнатный семейный дом на продажу на участке площадью 122…
Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
210 м²
€ 192,429
Дом 7 комнат
Egerszalok, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 265,603
Дом 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 65,604
The environment of the house: The property is located in an enclosed garden area, in a quie…
Дом 3 комнаты
Egerszalok, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 52,802
Дом 3 комнаты
Egerszalok, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 82,071
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
€ 180,344
Дом 3 ванных
Egerszalok, Венгрия
3 ванных комнат
131 м²
Количество этажей 2
€ 140,562
On Egerszalók family house salesman
Дом 1 ванная
Андорнактайя, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 84,201
Коттедж
Egerszalok, Венгрия
50 м²
Количество этажей 1
€ 82,193
Продается Эгерсало, моя красивая, тихая, живописная ферма площадью 13 акров . Недвижимость н…
Дом 1 ванная
Андорнактайя, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 95,358
SEMIDETACHED HOUSE WITH NEW BUILDING Let the proprietor of this real home, which Eger is in…
Дом 2 ванных
Egri jaras, Венгрия
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 133,233
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ НА ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Хотел бы он жить на месте, где спокойствие и гармония ид…
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 135,265
На Eger популярный exurban части, в Csákócity részben, на особо место путешествия 96 M2, оди…
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 253,236
RETRO APPARTEMENT IN THE HISTORICAL DOWNTOWN Onto one of an arm's length from Dobó tértől…
Дом 1 ванная
Egerszalok, Венгрия
1 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 252,757
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПРИНОСЯЩЕЕ ДЕНЬГИ ХОРОШО НА EGERSZALÓK На Хивском посе…
Дом 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 156,020
В центре города Эгер продавец 4 + 1 номер член семьи высшего среднего класса дома квази 500 …
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат
320 м²
Количество этажей 3
€ 294,117
Егер на тихой улице горы Хейдука с хорошим продавцом воздуха он 3 уровня, выполняя все требо…
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 344,668
Eger на продажу, Maklár один - семейный пансион на дороге. Подвал: Официантские комнаты, ма…
Дом 2 ванных
Egerszalok, Венгрия
2 ванных комнат
216 м²
Количество этажей 2
€ 87,086
Egerszalók является семейным домом для продажи рядом с его центром. От Эгера 7 км два пок…
Дом 4 ванных
Noszvaj, Венгрия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 241,268
НА СЕРЕДИНУ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ОБЪЕКТА, ЛЕСА В одном из самых любимых поселений округа Хевс, Нос…
Дом 2 ванных
Egri jaras, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 97,656
СЕМЕЙНЫЕ ДОМА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ В популярном квартале Эгер, Hatvan hóstyában предлагают на про…
Дом
Egri jaras, Венгрия
350 м²
Количество этажей 2
€ 310,202
В Эгере в центр города и близко к справедливой долине 17 350 M2, работающих, хорошо съеденны…
Параметры недвижимости в Egri jaras, Венгрия
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