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Квартиры в Egri jaras, Венгрия

Эгер
21
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21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 58,167
Квартира 14 комнат в Egri jaras, Венгрия
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат 7 ванных комнат 444 м²
€ 796,808
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 78,353
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 102,257
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 71,713
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 104,116
Eger, Maklári hóstyan, 350 м от пляжа, очень хорошая, отремонтированная, 3-комнатная квартир…
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,406
Eger, Cifrakapu street, 56 sqm, 9th floor apartment for sale, in need of renovation. You can…
Квартира 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 145,816
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 86,321
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 199,175
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,541
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 103,585
Квартира 6 комнат в Egri jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 103,319
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 60 м² 2 Этаж
€ 79,097
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² 2 Этаж
€ 116,461
Качественный 6 жилой кондоминиум в Эгере. Этот кондоминиум расположен в приятной обстановке,…
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 95,714
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 104 м²
€ 127,753
Качественный кондоминиум 6 в ЭгереЭтот кондоминиум в сказочной обстановке ищет новых жителей…
Квартира в Egri jaras, Венгрия
Квартира
Egri jaras, Венгрия
145 м²
€ 188,419
В центре Эгера член высшего среднего класса (2 в 1) коммивояжер! В 2016 teljeskörű прошел…
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 145,626
NORTH HUNGARY'S CONDOMINIUM BUILT IN ONE OF THE BEST ONES The Eger castle was built in 8 fl…
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 94 м²
€ 149,234
В ЦЕНТРЕ Замок Эгер был построен в 8 плоских кондоминиумов в его стеллаж предложение на пок…
Квартира 1 ванная в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 67 м²
€ 106,277
КОНДОМИНИУМ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ, ПОСТРОЕННЫЙ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ Замок Эгер был построен в 8 пло…

Параметры недвижимости в Egri jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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