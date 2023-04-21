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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Egri jaras
Жильё в Egri jaras, Венгрия
Эгер
35
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48 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 58,167
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 84,993
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат
7 ванных комнат
444 м²
€ 796,808
Дом 3 комнаты
Szucs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
€ 39,575
Эгерчсехи, в 100 метрах от центра на улице Эгри, двухпоколенный двухквартирный дом площадью …
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 78,353
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 102,257
Дом 6 комнат
Демьен, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 204,514
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 233,730
Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 103,585
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 71,713
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 104,116
Eger, Maklári hóstyan, 350 м от пляжа, очень хорошая, отремонтированная, 3-комнатная квартир…
Дом 2 комнаты
Эгерчехи, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 14,608
Egerbocs, Béke Street, 52 кв.м., 2-комнатный семейный дом на продажу на участке площадью 122…
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,406
Eger, Cifrakapu street, 56 sqm, 9th floor apartment for sale, in need of renovation. You can…
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 145,816
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 86,321
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 199,175
Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
210 м²
€ 192,429
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 64,541
Дом 7 комнат
Egerszalok, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 265,603
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 103,585
Дом 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 65,604
The environment of the house: The property is located in an enclosed garden area, in a quie…
Дом 3 комнаты
Egerszalok, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 52,802
Дом 3 комнаты
Egerszalok, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 82,071
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
€ 180,344
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
€ 103,319
Дом 3 ванных
Egerszalok, Венгрия
3 ванных комнат
131 м²
Количество этажей 2
€ 140,562
On Egerszalók family house salesman
Дом 1 ванная
Андорнактайя, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 84,201
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
60 м²
2 Этаж
€ 79,097
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
2 Этаж
€ 116,461
Качественный 6 жилой кондоминиум в Эгере. Этот кондоминиум расположен в приятной обстановке,…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
1 Этаж
€ 95,714
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
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Параметры недвижимости в Egri jaras, Венгрия
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