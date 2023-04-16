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Купить дом в Эгер, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 84,819
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 233,252
Дом 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 103,373
Дом 6 комнатв Egri jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 210 м²
€ 192,035
Дом 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 65,470
The environment of the house: The property is located in an enclosed garden area, in a quie…
Дом 7 комнатв Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м²
€ 179,975
Дом 2 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Egri jaras, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 131,607
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ НА ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Хотел бы он жить на месте, где спокойствие и гармония ид…
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 133,615
На Eger популярный exurban части, в Csákócity részben, на особо место путешествия 96 M2, оди…
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 250,146
RETRO APPARTEMENT IN THE HISTORICAL DOWNTOWN Onto one of an arm's length from Dobó tértől…
Дом 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 154,116
В центре города Эгер продавец 4 + 1 номер член семьи высшего среднего класса дома квази 500 …
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 320 м² Количество этажей 3
€ 290,528
Егер на тихой улице горы Хейдука с хорошим продавцом воздуха он 3 уровня, выполняя все требо…
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 340,463
Eger на продажу, Maklár один - семейный пансион на дороге. Подвал: Официантские комнаты, ма…
Дом 2 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Egri jaras, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 96,464
СЕМЕЙНЫЕ ДОМА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ В популярном квартале Эгер, Hatvan hóstyában предлагают на про…
Домв Egri jaras, Венгрия
Дом
Egri jaras, Венгрия
350 м² Количество этажей 2
€ 306,416
В Эгере в центр города и близко к справедливой долине 17 350 M2, работающих, хорошо съеденны…

Параметры недвижимости в Эгер, Венгрия

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