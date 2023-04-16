Купить квартиру в Эгер, Венгрия

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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Egri jaras
Квартиры
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Квартира
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21 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 58,048
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат
7 ванных комнат
444 м²
€ 795,177
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 78,192
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 102,048
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 71,566
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 103,903
Eger, Maklári hóstyan, 350 м от пляжа, очень хорошая, отремонтированная, 3-комнатная квартир…
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,286
Eger, Cifrakapu street, 56 sqm, 9th floor apartment for sale, in need of renovation. You can…
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 145,517
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 86,144
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 198,768
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 64,409
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 103,373
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
€ 103,108
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
60 м²
2 Этаж
€ 78,132
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
2 Этаж
€ 115,040
Качественный 6 жилой кондоминиум в Эгере. Этот кондоминиум расположен в приятной обстановке,…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
1 Этаж
€ 94,546
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
104 м²
€ 126,194
Качественный кондоминиум 6 в ЭгереЭтот кондоминиум в сказочной обстановке ищет новых жителей…
Квартира
Egri jaras, Венгрия
145 м²
€ 186,120
В центре Эгера член высшего среднего класса (2 в 1) коммивояжер! В 2016 teljeskörű прошел…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
€ 143,849
NORTH HUNGARY'S CONDOMINIUM BUILT IN ONE OF THE BEST ONES The Eger castle was built in 8 fl…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
94 м²
€ 147,413
В ЦЕНТРЕ Замок Эгер был построен в 8 плоских кондоминиумов в его стеллаж предложение на пок…
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат
67 м²
€ 104,980
КОНДОМИНИУМ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ, ПОСТРОЕННЫЙ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ Замок Эгер был построен в 8 пло…
Параметры недвижимости в Эгер, Венгрия
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