Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хевеш
  5. Egri jaras

Купить недвижимость в Эгер, Венгрия

35 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 58,048
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 84,819
Квартира 14 комнатв Egri jaras, Венгрия
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат 7 ванных комнат 444 м²
€ 795,177
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 78,192
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 102,048
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 233,252
Дом 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 103,373
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 71,566
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 103,903
Eger, Maklári hóstyan, 350 м от пляжа, очень хорошая, отремонтированная, 3-комнатная квартир…
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,286
Eger, Cifrakapu street, 56 sqm, 9th floor apartment for sale, in need of renovation. You can…
Квартира 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 145,517
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 86,144
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 198,768
Дом 6 комнатв Egri jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 210 м²
€ 192,035
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,409
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 103,373
Дом 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 65,470
The environment of the house: The property is located in an enclosed garden area, in a quie…
Дом 7 комнатв Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м²
€ 179,975
Квартира 6 комнатв Egri jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 103,108
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 60 м² 2 Этаж
€ 78,132
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² 2 Этаж
€ 115,040
Качественный 6 жилой кондоминиум в Эгере. Этот кондоминиум расположен в приятной обстановке,…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 94,546
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 104 м²
€ 126,194
Качественный кондоминиум 6 в ЭгереЭтот кондоминиум в сказочной обстановке ищет новых жителей…
Дом 2 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Egri jaras, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 131,607
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ НА ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ Хотел бы он жить на месте, где спокойствие и гармония ид…
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 133,615
На Eger популярный exurban части, в Csákócity részben, на особо место путешествия 96 M2, оди…
Дом 3 ванныхв Egri jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Egri jaras, Венгрия
3 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 250,146
RETRO APPARTEMENT IN THE HISTORICAL DOWNTOWN Onto one of an arm's length from Dobó tértől…
Квартирав Egri jaras, Венгрия
Квартира
Egri jaras, Венгрия
145 м²
€ 186,120
В центре Эгера член высшего среднего класса (2 в 1) коммивояжер! В 2016 teljeskörű прошел…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 143,849
NORTH HUNGARY'S CONDOMINIUM BUILT IN ONE OF THE BEST ONES The Eger castle was built in 8 fl…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 94 м²
€ 147,413
В ЦЕНТРЕ Замок Эгер был построен в 8 плоских кондоминиумов в его стеллаж предложение на пок…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 67 м²
€ 104,980
КОНДОМИНИУМ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ, ПОСТРОЕННЫЙ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ Замок Эгер был построен в 8 пло…

Параметры недвижимости в Эгер, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти