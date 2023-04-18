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Купить дом в Edelenyi jaras, Венгрия

Эделень
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4 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Hegymeg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegymeg, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 37,613
ПРОДАЕТСЯ: 65нм милый семейный дом, характеризующийся 2 комнатами + гостиная-кухня. В хоро…
Дом 6 комнатв Сёглигет, Венгрия
Дом 6 комнат
Сёглигет, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 102,093
ВЕНГРИЯ - СЗОГЛИГЕТ. Мы предлагаем на продажу в 50 км от Касса, недалеко от места расположе…
Дом 2 комнатыв Эделень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 41,643
Дом 1 комнатав Эделень, Венгрия
Дом 1 комната
Эделень, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 21,466

Параметры недвижимости в Edelenyi jaras, Венгрия

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