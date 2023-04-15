Купить дом в Дунаваршань, Венгрия

Дом 4 комнаты Дунаваршань, Венгрия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²

€ 158,770

Мы предлагаем на продажу террасу 73 м2 + 11 м2, на участке 218 м2, с американской гостиной, …