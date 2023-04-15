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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szigetszentmiklosi jaras
Дунаваршань
Купить недвижимость в Дунаваршань, Венгрия
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56 объектов найдено
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Дом 1 комната
Дунаваршань, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 15,108
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 169,373
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 211,782
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
197 м²
€ 368,432
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 81,903
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 114,505
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 197,469
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 197,469
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
€ 258,432
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
€ 273,011
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 217,348
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 198,529
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат
60 м²
€ 111,060
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 129,614
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
81 м²
€ 172,288
Дом 7 комнат
Дунаваршань, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 291,565
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 158,770
Мы предлагаем на продажу террасу 73 м2 + 11 м2, на участке 218 м2, с американской гостиной, …
Дом 7 комнат
Дунаваршань, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 410,576
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 225,300
Дом 6 комнат
Дунаваршань, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
182 м²
€ 251,541
Квартира 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 132,264
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 225,300
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 278,047
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 145,517
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 84,819
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 105,758
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 116,361
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 265,059
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 140,216
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 339,275
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