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Купить недвижимость в Дунаваршань, Венгрия

56 объектов найдено
Дом 1 комнатав Дунаваршань, Венгрия
Дом 1 комната
Дунаваршань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 15,108
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 169,373
Дом 5 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 211,782
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 197 м²
€ 368,432
Дом 2 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 81,903
Дом 3 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 114,505
Дом 5 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 197,469
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 197,469
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 258,432
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 273,011
Дом 5 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 217,348
Дом 5 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 198,529
Дом 2 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 111,060
Дом 2 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 129,614
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 81 м²
€ 172,288
Дом 7 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунаваршань, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 291,565
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 158,770
Мы предлагаем на продажу террасу 73 м2 + 11 м2, на участке 218 м2, с американской гостиной, …
Дом 7 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунаваршань, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 410,576
Дом 2 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 225,300
Дом 6 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунаваршань, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 182 м²
€ 251,541
Квартира 3 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 132,264
Дом 5 комнатв Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 225,300
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 278,047
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 145,517
Дом 2 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 84,819
Дом 3 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 105,758
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 116,361
Дом 4 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 265,059
Дом 3 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 140,216
Дом 3 комнатыв Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 339,275
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