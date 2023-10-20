Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Dunaujvarosi jaras
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€150,262
Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€126,743
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Коммивояжер, Будапешт XXIII. окружность на Сороксар, цветочная долина в окрестностях домашне…
€137,839
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
€148,955
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Вечеш, Венгрия
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Вечеш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Для тех, кто переезжает вместе. По продаже предложения на одну из лучших частей Vecsés, And…
€202,354
Вилла 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном 2-м ра…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€595,000
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Вац, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Вац, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Для совместных семейных, вы для тех, которые переезжают вместе я обращаю его внимание на это…
€83,084
Дом 5 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
€300,524
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
2021st. apartments that can still be booked with year-end handover and 20-80% payment schedu…
€101,844
Дом 2 ванных с балконом, с Excelent brightness, семейный дом в Дунахарасти, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с Excelent brightness, семейный дом
Дунахарасти, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
2 подходят для поколения обновленных, на 6 номеров неподвижно выгодные цены в тихом уличный …
€154,796
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€98,258

Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти