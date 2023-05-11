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Дома в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Пустасабольч
9
Дунауйварош
8
Адонь
6
56 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€ 296,143
Дом 2 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 131,918
Дом 2 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 80,497
Дом 4 комнаты в Мезёфальва, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
€ 42,537
Дом 4 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты в Мезёфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 212,684
Дом 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 63,267
Дом 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 42,806
Дом 3 комнаты в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 96,381
Дом 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€ 29,614
Дом 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 87,497
Дом 5 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€ 200,569
Дом 3 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 182,801
Дом 4 комнаты в Perkata, Венгрия
Дом 4 комнаты
Perkata, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 68,113
Дом 2 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 92,881
Дом 3 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 122,495
Дом 6 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 6 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат в Дунауйварош, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€ 139,995
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 293,450
Дом 2 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 59,229
Дом 1 комната в Besnyo, Венгрия
Дом 1 комната
Besnyo, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 59 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 50,883
Дом 5 комнат в Пустасабольч, Венгрия
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 91,266
Дом 4 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 161,263
Дом 6 комнат в Kulcs, Венгрия
Дом 6 комнат
Kulcs, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 41,729

Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

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