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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Dunaujvarosi jaras
Дома
Дома в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
Пустасабольч
9
Дунауйварош
8
Адонь
6
Дом
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56 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
4
2
150 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат
Элёсаллаш, Венгрия
5
2
232 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
4
1
149 м²
€ 296,143
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
2
1
85 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
3
2
120 м²
€ 131,918
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2
1
62 м²
€ 80,497
Дом 4 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
4
1
133 м²
€ 42,537
Дом 4 комнаты
Адонь, Венгрия
4
1
155 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
3
1
100 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4
2
120 м²
€ 212,684
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
2
1
80 м²
€ 63,267
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
2
80 м²
€ 42,806
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
3
1
95 м²
€ 96,381
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1
12 м²
€ 29,614
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
20 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
3
1
67 м²
€ 87,497
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
5
2
142 м²
€ 200,569
Дом 3 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
3
2
104 м²
€ 182,801
Дом 4 комнаты
Perkata, Венгрия
4
1
100 м²
€ 68,113
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
2
1
56 м²
€ 92,881
Дом 3 комнаты
Адонь, Венгрия
3
1
100 м²
€ 122,495
Дом 6 комнат
Пустасабольч, Венгрия
6
2
178 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат
Дунауйварош, Венгрия
5
1
147 м²
€ 139,995
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4
1
130 м²
€ 293,450
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
2
1
60 м²
€ 59,229
Дом 1 комната
Besnyo, Венгрия
1
59 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
3
1
95 м²
€ 50,883
Дом 5 комнат
Пустасабольч, Венгрия
5
1
120 м²
€ 91,266
Дом 4 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
4
2
110 м²
€ 161,263
Дом 6 комнат
Kulcs, Венгрия
6
1
55 м²
€ 41,729
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Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
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