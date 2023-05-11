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Квартиры в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Дунауйварош
39
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41 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 50,883
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 48,190
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 53,844
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 51,152
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 56,536
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 64,613
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 61,652
Квартира 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 61,652
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 59,229
Квартира 2 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 63,267
Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 72,420
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 52,498
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 48,433
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 67,844
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 56,267
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 57,882
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 55,190
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 61,652
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 56,267
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 55,459
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 57,882
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 65,151
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 60,305
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 53,817
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 48,190
Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 52,229
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 52,498
Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€ 48,190
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 69,459

Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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