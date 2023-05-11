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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Dunaujvarosi jaras
Жильё в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
Дунауйварош
47
Пустасабольч
10
Адонь
6
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97 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
4
2
150 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат
Элёсаллаш, Венгрия
5
2
232 м²
€ 94,227
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
54 м²
€ 50,883
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
59 м²
€ 48,190
Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
4
1
149 м²
€ 296,143
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
44 м²
€ 53,844
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
46 м²
€ 51,152
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
50 м²
€ 56,536
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
2
1
85 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
3
2
120 м²
€ 131,918
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2
1
62 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€ 64,613
Дом 4 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
4
1
133 м²
€ 42,537
Дом 4 комнаты
Адонь, Венгрия
4
1
155 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
3
1
100 м²
€ 94,227
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
59 м²
€ 61,652
Квартира 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4
1
60 м²
€ 61,652
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4
2
120 м²
€ 212,684
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
46 м²
€ 59,229
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
2
80 м²
€ 42,806
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
2
1
80 м²
€ 63,267
Квартира 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2
1
52 м²
€ 63,267
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1
1
52 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
59 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
3
1
95 м²
€ 96,381
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
54 м²
€ 52,498
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1
12 м²
€ 29,614
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
54 м²
€ 48,433
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
20 м²
€ 48,190
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
3
1
64 м²
€ 67,844
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Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия
с видом на горы
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