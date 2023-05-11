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Жильё в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

Дунауйварош
47
Пустасабольч
10
Адонь
6
97 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 174,993
Дом 5 комнат в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€ 94,227
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 50,883
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 48,190
Дом 4 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€ 296,143
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 53,844
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 51,152
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 56,536
Дом 2 комнаты в Надьвеньим, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьвеньим, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 131,918
Дом 2 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 64,613
Дом 4 комнаты в Мезёфальва, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
€ 42,537
Дом 4 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты в Мезёфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёфальва, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 94,227
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 61,652
Квартира 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 61,652
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 212,684
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 59,229
Дом 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 42,806
Дом 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 63,267
Квартира 2 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 63,267
Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 96,381
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 52,498
Дом 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€ 29,614
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 48,433
Дом 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€ 48,190
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 67,844

Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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