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Дома в Дунауйварош, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 254,978
Дом 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1 Количество комнат 12 м²
€ 29,216
Дом 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м²
€ 50,438
Дом 5 комнат в Дунауйварош, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунауйварош, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м²
€ 151,128
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 289,507
Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 184,567
Дом 6 комнат в Дунауйварош, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунауйварош, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 290 м²
€ 233,730
Дом в Дунауйварош, Венгрия
Дом
Дунауйварош, Венгрия
2 200 м² Количество этажей 5
€ 1,613,193
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