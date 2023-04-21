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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Dunaujvarosi jaras
Дунауйварош
Жильё в Дунауйварош, Венгрия
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44 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 50,464
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 55,777
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 63,745
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 60,823
Квартира 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 60,823
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 254,978
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 58,433
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 52,324
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 51,792
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1 Количество комнат
12 м²
€ 29,216
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 47,782
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
€ 50,438
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,932
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 55,511
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 57,105
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 54,449
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 60,823
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 55,511
Дом 5 комнат
Дунауйварош, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
147 м²
€ 151,128
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 289,507
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 54,714
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 57,105
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 64,276
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 59,495
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 53,094
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
137 м²
€ 184,567
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 47,543
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 51,527
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 51,792
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