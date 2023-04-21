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Квартиры в Дунакеси, Венгрия

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30 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 159,335
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 172,376
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 123,240
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 238,245
Квартира 1 комната в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 95,617
Квартира 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 304,115
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 113,943
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 180,344
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 153,784
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 87,649
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 119,256
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 148,472
Квартира 1 комната в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 104,913
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 79,415
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 136,785
Квартира 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 398,138
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 398,138
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 207,143
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 116,600
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 225,762
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 116,600
Квартира 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 66 м²
€ 78,214
На первом этаже Dunakeszi DUNAPARTNÁL с хорошим продавцом Днем плюс две небольшие спальни…
Квартира 2 ванных в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат 119 м²
€ 166,590
Дунакес, недавно построенный, в центральной части, на участке 457 м2, асфальтированный в одн…
Квартира 2 ванных в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат 119 м²
€ 166,590
Дунакес, недавно построенный, в центральной части, на участке 306 м2, асфальтированный в одн…
Квартира 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 60 м²
€ 106,847
In family house environment, I offer it for sale, it 60 nm ones, overall his flat under a re…
Квартира 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 53 м²
€ 90,763
Квартира 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 50 м²
€ 87,316
На тихой части Dunakeszi Greenbelt, 2 50 нм квартиры возобновили съедены полностью с гаражны…
Квартира 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 102 м²
€ 102,632
В тихом, свободном от пробок районе Дунакес продается собственная 6-квартирная кондоминиум с…
Квартира 2 ванных в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат 67 м²
€ 103,171
На Дункесци в 2010 году на центральной части усадебного парка, в тихой обстановке, была осно…
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