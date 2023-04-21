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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dunakeszi jaras
Дунакеси
Квартиры
Квартиры в Дунакеси, Венгрия
Квартира
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30 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 159,335
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 172,376
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 123,240
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 238,245
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 95,617
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 304,115
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 113,943
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 180,344
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 153,784
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 87,649
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 119,256
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 148,472
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 104,913
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 79,415
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 136,785
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
€ 398,138
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 398,138
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 207,143
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 116,600
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 225,762
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 116,600
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат
66 м²
€ 78,214
На первом этаже Dunakeszi DUNAPARTNÁL с хорошим продавцом Днем плюс две небольшие спальни…
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат
119 м²
€ 166,590
Дунакес, недавно построенный, в центральной части, на участке 457 м2, асфальтированный в одн…
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат
119 м²
€ 166,590
Дунакес, недавно построенный, в центральной части, на участке 306 м2, асфальтированный в одн…
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат
60 м²
€ 106,847
In family house environment, I offer it for sale, it 60 nm ones, overall his flat under a re…
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат
53 м²
€ 90,763
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат
50 м²
€ 87,316
На тихой части Dunakeszi Greenbelt, 2 50 нм квартиры возобновили съедены полностью с гаражны…
Квартира 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
€ 102,632
В тихом, свободном от пробок районе Дунакес продается собственная 6-квартирная кондоминиум с…
Квартира 2 ванных
Дунакеси, Венгрия
2 ванных комнат
67 м²
€ 103,171
На Дункесци в 2010 году на центральной части усадебного парка, в тихой обстановке, была осно…
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