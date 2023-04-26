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медье Пешт
Dunakeszi jaras
Дома
Дома в Dunakeszi jaras, Венгрия
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79
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63
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62
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214 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 607,930
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
160 м²
€ 499,777
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 171,617
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
360 м²
€ 579,107
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
€ 370,179
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 285,323
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 195,416
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 79,303
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 118,730
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 250,946
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 330,540
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
353 м²
€ 330,276
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 300,131
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 177,170
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
169 м²
€ 245,922
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат
78 м²
€ 145,173
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 347,729
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 184,838
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3 Количество комнат
92 м²
€ 121,639
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8 Количество комнат
88 м²
€ 260,466
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 222,097
Дом 7 комнат
Дунакеси, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
246 м²
€ 394,004
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 248,566
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 330,540
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
370 м²
€ 420,447
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 211,281
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 131,952
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 290,611
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 264,406
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
71 м²
€ 126,663
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия
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