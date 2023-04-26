Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Dunakeszi jaras
  6. Дома

Дома в Dunakeszi jaras, Венгрия

Гёд
79
Фот
63
Дунакеси
62
214 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 607,930
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 160 м²
€ 499,777
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 171,617
Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 360 м²
€ 579,107
Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 186 м²
€ 370,179
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 285,323
Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 195,416
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 79,303
Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 118,730
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 250,946
Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 330,540
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 353 м²
€ 330,276
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 300,131
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 177,170
Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 169 м²
€ 245,922
Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат 78 м²
€ 145,173
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 347,729
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 184,838
Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3 Количество комнат 92 м²
€ 121,639
Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8 Количество комнат 88 м²
€ 260,466
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 222,097
Дом 7 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунакеси, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 246 м²
€ 394,004
Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 248,566
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,540
Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 370 м²
€ 420,447
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 211,281
Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 131,952
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 290,611
Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 264,406
Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 71 м²
€ 126,663

Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти