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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dunakeszi jaras
Квартиры
Квартиры в Dunakeszi jaras, Венгрия
Дунакеси
31
Фот
21
Гёд
8
Квартира
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60 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 108,153
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 158,633
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 92,551
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 171,617
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 122,697
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 237,196
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 95,196
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 302,775
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 110,797
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 179,550
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 153,106
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 126,663
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 87,263
Квартира 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 131,952
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 155,751
Квартира 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 131,952
Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 224,768
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 118,730
Квартира 4 комнаты
Фот, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 148,056
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 147,818
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 79,065
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 142,793
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 134,861
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 173,203
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 104,451
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 79,065
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 136,183
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
€ 396,384
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 396,384
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 118,995
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия
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