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Квартиры в Dunakeszi jaras, Венгрия

Дунакеси
31
Фот
21
Гёд
8
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60 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 108,153
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 158,633
Квартира 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 92,551
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 171,617
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 122,697
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 237,196
Квартира 1 комната в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 95,196
Квартира 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 302,775
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 110,797
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 179,550
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 153,106
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 126,663
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 87,263
Квартира 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 131,952
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 155,751
Квартира 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 131,952
Квартира 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 224,768
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 118,730
Квартира 4 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фот, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 148,056
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 147,818
Квартира 1 комната в Дунакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 79,065
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 142,793
Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 134,861
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 173,203
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 104,451
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 79,065
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 136,183
Квартира 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 396,384
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 396,384
Квартира 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 118,995

Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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