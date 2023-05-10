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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dunakeszi jaras
Жильё в Dunakeszi jaras, Венгрия
Дунакеси
97
Гёд
86
Фот
83
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276 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6
276 м²
€ 344,333
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
82 м²
€ 242,029
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
1
153 м²
€ 215,107
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
48 м²
€ 174,993
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
89 м²
€ 277,028
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2
1
47 м²
€ 118,430
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
108 м²
€ 282,412
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
136 м²
€ 312,269
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
72 м²
€ 148,044
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
46 м²
€ 128,957
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
45 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
1
151 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4
2
147 м²
€ 368,805
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
10
4
318 м²
€ 215,107
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6
2
153 м²
€ 233,953
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4
2
240 м²
€ 618,938
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
51 м²
€ 99,612
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5
160 м²
€ 508,827
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
108 м²
€ 174,724
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8
3
360 м²
€ 589,593
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
186 м²
€ 376,882
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5
2
110 м²
€ 290,489
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7
3
150 м²
€ 198,954
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
89 м²
€ 150,494
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2
1
52 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
48 м²
€ 80,739
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
2
1
72 м²
€ 120,880
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
38 м²
€ 124,918
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5
2
125 м²
€ 255,490
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
1
78 м²
€ 241,491
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия
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