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  5. Dunakeszi jaras

Жильё в Dunakeszi jaras, Венгрия

Дунакеси
97
Гёд
86
Фот
83
276 объектов найдено
Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 276 м²
€ 344,333
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€ 242,029
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€ 215,107
Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 174,993
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 89 м²
€ 277,028
Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 118,430
Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 282,412
Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 312,269
Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 148,044
Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 128,957
Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€ 368,805
Дом 10 комнат в Фот, Венгрия
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
€ 215,107
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€ 233,953
Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 618,938
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 99,612
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 160 м²
€ 508,827
Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 174,724
Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
€ 589,593
Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€ 376,882
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 290,489
Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 198,954
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€ 150,494
Квартира 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 80,739
Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 120,880
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 124,918
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 255,490
Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 241,491

Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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