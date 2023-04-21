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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dunakeszi jaras
Дунакеси
Жильё в Дунакеси, Венгрия
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90 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 286,585
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 159,335
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 172,376
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 123,240
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 252,057
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 238,245
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 95,617
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 304,115
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 113,943
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 180,344
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 153,784
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
353 м²
€ 331,738
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 301,459
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 177,954
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 87,649
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 349,267
Дом 7 комнат
Дунакеси, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
246 м²
€ 395,748
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 249,666
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 332,003
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
370 м²
€ 422,308
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 217,528
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 305,443
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
71 м²
€ 127,224
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 119,256
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 148,472
Квартира 1 комната
Дунакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 79,415
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
186 м²
€ 292,163
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 74,103
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 491,365
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 104,913
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