Купить дом в Дунахарасти, Венгрия

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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szigetszentmiklosi jaras
Дунахарасти
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Дом
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56 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 397,323
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
€ 264,794
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 309,854
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 264,794
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 185,276
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 94,096
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 225,274
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
101 м²
€ 251,806
Дом 7 комнат
Дунахарасти, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 262,408
Дом 10 комнат
Дунахарасти, Венгрия
10 Количество комнат
565 м²
€ 715,659
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
6 Количество комнат
232 м²
€ 524,817
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
279 м²
€ 609,635
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 262,408
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 105,758
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3 Количество комнат
98 м²
€ 132,529
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 159,035
Дом 1 комната
Дунахарасти, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 15,904
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
€ 153,469
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 357,564
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 232,987
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 119,276
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 251,541
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 251,541
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 251,541
Дом 7 комнат
Дунахарасти, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
313 м²
€ 792,526
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 105,997
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 92,771
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 139,686
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 238,288
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