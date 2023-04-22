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Жильё в Dombovari jaras, Венгрия

Домбовар
5
5 объектов найдено
Дом 1 ванная в Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 75,100
Дом 1 ванная в Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 106,307
Dombóvár-Gunarasban обновил кирпич реконструировал полностью семейный характер дома, требуя …
Дом 1 ванная в Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3
€ 157,009
Onto the forming of hospitable place choice may be perfect! On the special greenbelt part of…
Дом 1 ванная в Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 130,942
Строилась в 1940 году каменная и кирпичная кладка, массивный, сухой дом. 3 - ярусные, терра…
Дом 2 ванных в Домбовар, Венгрия
Дом 2 ванных
Домбовар, Венгрия
2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 3
€ 153,580
Продавец особняка! все здание дышит более ранней атмосферой с веками, он был обновлен с пери…

Параметры недвижимости в Dombovari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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