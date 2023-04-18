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Купить дом в Домбовар, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 1 ваннаяв Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 76,281
Дом 1 ваннаяв Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 107,979
Dombóvár-Gunarasban обновил кирпич реконструировал полностью семейный характер дома, требуя …
Дом 1 ваннаяв Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3
€ 159,479
Onto the forming of hospitable place choice may be perfect! On the special greenbelt part of…
Дом 1 ваннаяв Домбовар, Венгрия
Дом 1 ванная
Домбовар, Венгрия
1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 133,001
Строилась в 1940 году каменная и кирпичная кладка, массивный, сухой дом. 3 - ярусные, терра…
Дом 2 ванныхв Домбовар, Венгрия
Дом 2 ванных
Домбовар, Венгрия
2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 3
€ 155,996
Продавец особняка! все здание дышит более ранней атмосферой с веками, он был обновлен с пери…
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