Купить пентхаус в Diosd, Венгрия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 130 м²
€ 580,000
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…
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