Купить дом в Diosd, Венгрия

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Венгрия
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Erdi jaras
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22 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 660,066
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
€ 739,592
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 278,076
Дом 9 комнат
Diosd, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
216 м²
€ 317,839
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 474,505
Дом 8 комнат
Diosd, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
327 м²
€ 927,803
Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
380 м²
€ 450,382
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
289 м²
€ 437,393
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 1
€ 242,839
EXCEPTIONAL HOUSE IS FOR SALE ON DIÓSD! The one with 145 nm floor-spaces 4 bedroom houses sp…
Дом 3 ванных
Diosd, Венгрия
3 ванных комнат
206 м²
Количество этажей 2
€ 176,389
OPPORTUNITIES TARM 3 GENERATION FAMILY HOUSE DOUBLE TELKEN (2012) YOU CAN ENLARGE, SHARE, …
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 170,760
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 167,448
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 110,562
Ретро на Romantika Diosd Diosd является независимым, продает на своей тихой улице, одноэтаж…
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 77,097
Продается на тихой улице Диошдон, построенной в 1960-х годах, смешанная кладка, 70 нм 2 ровн…
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
103 м²
Количество этажей 1
€ 136,197
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
195 м²
Количество этажей 2
€ 340,266
SALESMAN MINIMÁL STYLE LUXURY FAMILY HOUSE ON DIÓSD! A provided real estate is with ne…
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 1
€ 79,195
Американская кухня-гостиная столовая, основанная на Диосдской орлиной горе, теперь плюс два …
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 2
€ 379,241
Дом семьи в Диосе! Я предлагаю двухэтажный семейный дом, выполненный в высоком качестве, …
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 1
€ 133,627
На коммивояжере Диосд в 2000 году строился итонгбол, 2 комнаты, большие дома дневные - с кух…
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 1
€ 102,148
В центре Диошда продается гостиная, отремонтированная в 2000 году, + 3-комнатный отдельно ст…
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат
640 м²
Количество этажей 2
€ 431,292
На Diósd Ligeten для продажи он 240 нм квартиры дома, с 400 нм фитнес гимнастика принадлежит…
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат
177 м²
Количество этажей 2
€ 119,173
2 уровня семейные дома 170 нм продаются на Diósd, рядом Diósdliget. На нижнем уровне гост…
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