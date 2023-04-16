Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Erdi jaras
  6. Diosd
  7. Квартиры

Купить квартиру в Diosd, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Diosd, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 112,662
Пентхаус 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 130 м²
€ 580,000
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…
Квартира 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Квартира 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 77,097
В одном из любимых кондоминиумов Диошда выставлена на продажу квартира с балконом 1+2 на пер…
Квартира 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Квартира 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 70 м²
€ 76,951
Продается на тихой улице Диошдон, построенной в 1960-х годах, смешанная кладка, 70-этажная в…
Realting.com
Перейти