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Купить недвижимость в Diosd, Венгрия

26 объектов найдено
Дом 6 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 660,066
Квартира 3 комнатыв Diosd, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 112,662
Дом 6 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м²
€ 739,592
Дом 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 278,076
Дом 9 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 9 комнат
Diosd, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 216 м²
€ 317,839
Дом 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 474,505
Пентхаус 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 130 м²
€ 580,000
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…
Дом 8 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 8 комнат
Diosd, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 327 м²
€ 927,803
Дом 7 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 380 м²
€ 450,382
Дом 6 комнатв Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 289 м²
€ 437,393
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 1
€ 242,839
EXCEPTIONAL HOUSE IS FOR SALE ON DIÓSD! The one with 145 nm floor-spaces 4 bedroom houses sp…
Квартира 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Квартира 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 77,097
В одном из любимых кондоминиумов Диошда выставлена на продажу квартира с балконом 1+2 на пер…
Дом 3 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 3 ванных
Diosd, Венгрия
3 ванных комнат 206 м² Количество этажей 2
€ 176,389
OPPORTUNITIES TARM 3 GENERATION FAMILY HOUSE DOUBLE TELKEN (2012) YOU CAN ENLARGE, SHARE, …
Дом 2 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 170,760
Дом 2 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 167,448
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 110,562
Ретро на Romantika Diosd Diosd является независимым, продает на своей тихой улице, одноэтаж…
Квартира 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Квартира 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 70 м²
€ 76,951
Продается на тихой улице Диошдон, построенной в 1960-х годах, смешанная кладка, 70-этажная в…
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 77,097
Продается на тихой улице Диошдон, построенной в 1960-х годах, смешанная кладка, 70 нм 2 ровн…
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 136,197
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 195 м² Количество этажей 2
€ 340,266
SALESMAN MINIMÁL STYLE LUXURY FAMILY HOUSE ON DIÓSD! A provided real estate is with ne…
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 1
€ 79,195
Американская кухня-гостиная столовая, основанная на Диосдской орлиной горе, теперь плюс два …
Дом 2 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 379,241
Дом семьи в Диосе! Я предлагаю двухэтажный семейный дом, выполненный в высоком качестве, …
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 1
€ 133,627
На коммивояжере Диосд в 2000 году строился итонгбол, 2 комнаты, большие дома дневные - с кух…
Дом 1 ваннаяв Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная
Diosd, Венгрия
1 ванных комнат 116 м² Количество этажей 1
€ 102,148
В центре Диошда продается гостиная, отремонтированная в 2000 году, + 3-комнатный отдельно ст…
Дом 2 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат 640 м² Количество этажей 2
€ 431,292
На Diósd Ligeten для продажи он 240 нм квартиры дома, с 400 нм фитнес гимнастика принадлежит…
Дом 2 ванныхв Diosd, Венгрия
Дом 2 ванных
Diosd, Венгрия
2 ванных комнат 177 м² Количество этажей 2
€ 119,173
2 уровня семейные дома 170 нм продаются на Diósd, рядом Diósdliget. На нижнем уровне гост…
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