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Жильё в Devecseri jaras, Венгрия

Девечер
5
20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
2 Количество комнат 36 м²
€ 18,114
Дом 4 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Девечер, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 78,627
Дом 4 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Somloszolos, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 67,995
Дом 2 комнаты в Kerta, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kerta, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 51,980
Дом 3 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somloszolos, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 86,371
Дом 3 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somloszolos, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 25,990
Дом 2 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
2 Количество комнат 28 м²
€ 18,114
Дом 2 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somloszolos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 78,496
Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 65,369
Дом 2 комнаты в Kamond, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kamond, Венгрия
2 Количество комнат 59 м²
€ 15,752
Дом 3 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Девечер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 39,117
Дом 3 комнаты в Iszkaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Iszkaz, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 25,728
Дом 5 комнат в Dabrony, Венгрия
Дом 5 комнат
Dabrony, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 26,253
Дом 3 комнаты в Нослоп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
3 Количество комнат 89 м²
€ 20,740
Дом 2 комнаты в Dabrony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Dabrony, Венгрия
2 Количество комнат 65 м²
€ 6,694
Дом 7 комнат в Девечер, Венгрия
Дом 7 комнат
Девечер, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 78,496
Дом 3 комнаты в Adorjanhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Adorjanhaza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 14,439
Дом 6 комнат в Somloszolos, Венгрия
Дом 6 комнат
Somloszolos, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 396,416
Дом 12 ванных в Tueskevar, Венгрия
Дом 12 ванных
Tueskevar, Венгрия
12 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 209,838
Только в Duna House!!Мы предлагаем на продажу у подножия горы Сомло 12-комнатный пансионат п…
Дом в Девечер, Венгрия
Дом
Девечер, Венгрия
3 913 м² Количество этажей 4
€ 172,271
Продается в Девечере, рядом с вокзалом ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!

Параметры недвижимости в Devecseri jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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