Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Devecseri jaras
Жильё в Devecseri jaras, Венгрия
Девечер
5
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
2 Количество комнат
36 м²
€ 18,114
Дом 4 комнаты
Девечер, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 78,627
Дом 4 комнаты
Somloszolos, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 67,995
Дом 2 комнаты
Kerta, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 51,980
Дом 3 комнаты
Somloszolos, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 86,371
Дом 3 комнаты
Somloszolos, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 25,990
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
2 Количество комнат
28 м²
€ 18,114
Дом 2 комнаты
Somloszolos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 78,496
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 65,369
Дом 2 комнаты
Kamond, Венгрия
2 Количество комнат
59 м²
€ 15,752
Дом 3 комнаты
Девечер, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 39,117
Дом 3 комнаты
Iszkaz, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 25,728
Дом 5 комнат
Dabrony, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 26,253
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
3 Количество комнат
89 м²
€ 20,740
Дом 2 комнаты
Dabrony, Венгрия
2 Количество комнат
65 м²
€ 6,694
Дом 7 комнат
Девечер, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 78,496
Дом 3 комнаты
Adorjanhaza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 14,439
Дом 6 комнат
Somloszolos, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 396,416
Дом 12 ванных
Tueskevar, Венгрия
12 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 209,838
Только в Duna House!!Мы предлагаем на продажу у подножия горы Сомло 12-комнатный пансионат п…
Дом
Девечер, Венгрия
3 913 м²
Количество этажей 4
€ 172,271
Продается в Девечере, рядом с вокзалом ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!
Параметры недвижимости в Devecseri jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты