Купить недвижимость в Деванья, Венгрия

Дом 1 ванная Лайошмиже, Венгрия 1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1

€ 87,521

Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…