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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Derecskei jaras
Дома
Дома в Derecskei jaras, Венгрия
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5
Letavertes
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31 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
2
1
51 м²
€ 27,022
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
3
1
94 м²
€ 116,042
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
2
1
74 м²
€ 31,107
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
2
2
68 м²
€ 96,296
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
2
43 м²
€ 32,432
Дом 1 комната
Деречке, Венгрия
1
1
45 м²
€ 63,566
Дом 2 комнаты
Моношторторпайи, Венгрия
2
1
71 м²
€ 86,531
Дом 5 комнат
Letavertes, Венгрия
5
2
230 м²
€ 120,370
Дом 4 комнаты
Letavertes, Венгрия
4
1
110 м²
€ 61,943
Дом 3 комнаты
Letavertes, Венгрия
3
1
120 м²
€ 79,796
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
2
1
70 м²
€ 16,500
Дом 4 комнаты
Микеперч, Венгрия
4
1
95 м²
€ 202,870
Дом 4 комнаты
Letavertes, Венгрия
4
1
90 м²
€ 40,547
Дом 4 комнаты
Деречке, Венгрия
4
1
125 м²
€ 134,976
Дом 4 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
4
2
120 м²
€ 75,738
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
2
1
90 м²
€ 139,304
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
2
1
53 м²
€ 61,943
Дом 3 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
3
1
120 м²
€ 162,025
Дом 2 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
2
1
70 м²
€ 48,689
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
2
1
60 м²
€ 8,926
Дом 1 комната
Хоссупайи, Венгрия
1
80 м²
€ 18,907
Дом 2 ванных
Кокад, Венгрия
2
140 м²
2
€ 87,037
Дом 1 ванная
Микеперч, Венгрия
1
95 м²
1
€ 89,247
Дом 2 ванных
Микеперч, Венгрия
2
101 м²
1
€ 89,046
Дом 2 ванных
Шаранд, Венгрия
2
109 м²
2
€ 77,887
Дом 2 ванных
Деречке, Венгрия
2
120 м²
2
€ 103,263
Дом 2 ванных
Микеперч, Венгрия
2
85 м²
1
€ 86,216
Коттедж 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
1
800 м²
1
€ 229,679
Дом 2 ванных
Моношторторпайи, Венгрия
2
160 м²
1
€ 91,330
Дом 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
1
500 м²
1
€ 229,679
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Параметры недвижимости в Derecskei jaras, Венгрия
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