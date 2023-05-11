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Дома в Derecskei jaras, Венгрия

Деречке
5
Letavertes
4
31 объект найдено
Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 27,022
Дом 3 комнаты в Деречке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 116,042
Дом 2 комнаты в Коньяр, Венгрия
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 31,107
Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 96,296
Дом 2 комнаты в Хайдубегош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубегош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€ 32,432
Дом 1 комната в Деречке, Венгрия
Дом 1 комната
Деречке, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 63,566
Дом 2 комнаты в Моношторторпайи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторторпайи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 86,531
Дом 5 комнат в Letavertes, Венгрия
Дом 5 комнат
Letavertes, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 120,370
Дом 4 комнаты в Letavertes, Венгрия
Дом 4 комнаты
Letavertes, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 61,943
Дом 3 комнаты в Letavertes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Letavertes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 79,796
Дом 2 комнаты в Коньяр, Венгрия
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 16,500
Дом 4 комнаты в Микеперч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Микеперч, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 202,870
Дом 4 комнаты в Letavertes, Венгрия
Дом 4 комнаты
Letavertes, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 40,547
Дом 4 комнаты в Деречке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Деречке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 134,976
Дом 4 комнаты в Хоссупайи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 75,738
Дом 2 комнаты в Шаранд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 139,304
Дом 2 комнаты в Шаранд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаранд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 61,943
Дом 3 комнаты в Хоссупайи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 162,025
Дом 2 комнаты в Хоссупайи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 48,689
Дом 2 комнаты в Коньяр, Венгрия
Дом 2 комнаты
Коньяр, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 8,926
Дом 1 комната в Хоссупайи, Венгрия
Дом 1 комната
Хоссупайи, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 80 м²
€ 18,907
Дом 2 ванных в Кокад, Венгрия
Дом 2 ванных
Кокад, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 87,037
Дом 1 ванная в Микеперч, Венгрия
Дом 1 ванная
Микеперч, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€ 89,247
Дом 2 ванных в Микеперч, Венгрия
Дом 2 ванных
Микеперч, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
€ 89,046
Дом 2 ванных в Шаранд, Венгрия
Дом 2 ванных
Шаранд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€ 77,887
Дом 2 ванных в Деречке, Венгрия
Дом 2 ванных
Деречке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 103,263
Дом 2 ванных в Микеперч, Венгрия
Дом 2 ванных
Микеперч, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€ 86,216
Коттедж 1 ванная в Хоссупайи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
€ 229,679
Дом 2 ванных в Моношторторпайи, Венгрия
Дом 2 ванных
Моношторторпайи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
€ 91,330
Дом 1 ванная в Хоссупайи, Венгрия
Дом 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
€ 229,679

Параметры недвижимости в Derecskei jaras, Венгрия

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