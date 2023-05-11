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Коттеджи в Derecskei jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 ванная в Хоссупайи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
€ 229,679

Параметры недвижимости в Derecskei jaras, Венгрия

недорогая
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