Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хайду-Бихар
  5. Derecskei jaras
  6. Деречке
  7. Дома

Купить дом в Деречке, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Деречке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 115,514
Дом 1 комнатав Деречке, Венгрия
Дом 1 комната
Деречке, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 63,277
Дом 4 комнатыв Деречке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Деречке, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 134,362
Дом 2 ванныхв Деречке, Венгрия
Дом 2 ванных
Деречке, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 103,811
Дебрецен почти в маленьком городке, на центральной части Дерецке, с требовательной формацией…
Дом 3 ванныхв Деречке, Венгрия
Дом 3 ванных
Деречке, Венгрия
3 ванных комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 149,949
236 nm семейные дома с уникальным, требовательным формованием со средиземноморским стилем пр…
Realting.com
Перейти