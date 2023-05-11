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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dabasi jaras
Дабаш
Дома
Дома в Дабаш, Венгрия
Дом
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39 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
100 м²
€ 134,976
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
5
1
155 м²
€ 240,739
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
94 м²
€ 175,550
Дом 6 комнат
Дабаш, Венгрия
6
2
214 м²
€ 336,764
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
74 м²
€ 113,607
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
89 м²
€ 151,476
Дом 6 комнат
Дабаш, Венгрия
6
2
180 м²
€ 202,870
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
99 м²
€ 140,386
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
3
1
75 м²
€ 113,607
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
2
1
72 м²
€ 91,697
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
180 м²
€ 67,623
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
3
1
156 м²
€ 307,010
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
84 м²
€ 170,384
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
84 м²
€ 170,384
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
89 м²
€ 210,985
Дом 7 комнат
Дабаш, Венгрия
7
2
250 м²
€ 108,197
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
156 м²
€ 236,682
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
5
2
122 м²
€ 202,599
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
2
132 м²
€ 355,699
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
2
132 м²
€ 355,699
Дом 1 комната
Дабаш, Венгрия
1
1
45 м²
€ 22,992
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
3
2
222 м²
€ 540,716
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
1
91 м²
€ 169,058
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
5
2
125 м²
€ 183,665
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
2
1
70 м²
€ 54,099
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4
2
120 м²
€ 175,550
Дом 1 ванная
Дабаш, Венгрия
1
105 м²
1
€ 145,040
Дом 3 ванных
Дабаш, Венгрия
3
531 м²
€ 354,844
Дом 1 ванная
Дабаш, Венгрия
1
150 м²
1
€ 89,046
Дом 1 ванная
Дабаш, Венгрия
1
200 м²
3
€ 183,349
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