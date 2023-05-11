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Жильё в Дабаш, Венгрия

40 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 134,976
Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 240,739
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 175,550
Дом 6 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
€ 336,764
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 113,607
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 151,476
Дом 6 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 202,870
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 140,386
Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 113,607
Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 91,697
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 67,623
Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
€ 307,010
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 170,384
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 170,384
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 210,985
Дом 7 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 7 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 108,197
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
€ 236,682
Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 202,599
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€ 355,699
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€ 355,699
Дом 1 комната в Дабаш, Венгрия
Дом 1 комната
Дабаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 22,992
Дом 3 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€ 540,716
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 169,058
Дом 5 комнат в Дабаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дабаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 183,665
Дом 2 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 54,099
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 175,550
Квартира 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 143,361
Дом 1 ванная в Дабаш, Венгрия
Дом 1 ванная
Дабаш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€ 145,040
Дом 3 ванных в Дабаш, Венгрия
Дом 3 ванных
Дабаш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 531 м²
€ 354,844
Дом 1 ванная в Дабаш, Венгрия
Дом 1 ванная
Дабаш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
€ 89,046
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