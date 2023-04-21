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Венгрия
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медье Шомодь
Чургоский яраш
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Дома в Чургоский яраш, Венгрия
Чурго
13
Дом
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40 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Сента, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 23,904
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
€ 87,649
Дом 3 комнаты
Zakanyfalu, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 38,778
Дом 3 комнаты
Iharosbereny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 47,808
Дом 3 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 238,777
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
€ 63,745
Дом 3 комнаты
Берзенце, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 81,009
Дом 5 комнат
Iharosbereny, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 39,840
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 79,681
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты
Берзенце, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 30,544
Дом 1 комната
Iharosbereny, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 6,640
Дом 2 комнаты
Somogybuekkoesd, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 17,264
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 43,824
Дом 4 комнаты
Iharosbereny, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 38,512
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 71,686
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 79,654
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 83,877
Дом 5 комнат
Inke, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 49,136
Дом 4 комнаты
Inke, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 31,846
Дом 2 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 53,121
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
41 м²
€ 12,324
Дом 5 комнат
Porrogszentkiraly, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 132,801
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
440 м²
€ 185,922
Дом 2 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 92,961
Дом 3 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 90,305
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 110,491
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Параметры недвижимости в Чургоский яраш, Венгрия
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