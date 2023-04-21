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Квартиры в Чургоский яраш, Венгрия

Чурго
3
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Чурго, Венгрия
Квартира 1 комната
Чурго, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 39,309
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 21,248
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 31,607
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 15,405
Квартира 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 37,158
Квартира 2 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 29,190

Параметры недвижимости в Чургоский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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