Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Шомодь
  5. Чургоский яраш

Жильё в Чургоский яраш, Венгрия

Чурго
16
46 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Сента, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сента, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 23,904
Квартира 1 комната в Чурго, Венгрия
Квартира 1 комната
Чурго, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 39,309
Дом 5 комнат в Берзенце, Венгрия
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м²
€ 87,649
Дом 3 комнаты в Zakanyfalu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zakanyfalu, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 38,778
Дом 3 комнаты в Iharosbereny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Iharosbereny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 47,808
Дом 3 комнаты в Дьекеньеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 238,777
Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м²
€ 63,745
Дом 3 комнаты в Берзенце, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берзенце, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 81,009
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 21,248
Дом 5 комнат в Iharosbereny, Венгрия
Дом 5 комнат
Iharosbereny, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 39,840
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 31,607
Дом 5 комнат в Берзенце, Венгрия
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 79,681
Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты в Берзенце, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берзенце, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 30,544
Дом 1 комната в Iharosbereny, Венгрия
Дом 1 комната
Iharosbereny, Венгрия
1 Количество комнат 20 м²
€ 6,640
Квартира 2 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 15,405
Дом 2 комнаты в Somogybuekkoesd, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somogybuekkoesd, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 17,264
Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 43,824
Дом 4 комнаты в Iharosbereny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Iharosbereny, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 38,512
Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 71,686
Квартира 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 37,158
Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 79,654
Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 83,877
Дом 5 комнат в Inke, Венгрия
Дом 5 комнат
Inke, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 49,136
Дом 4 комнаты в Inke, Венгрия
Дом 4 комнаты
Inke, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты в Дьекеньеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты в Закань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Закань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 31,846
Квартира 2 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 29,190
Дом 2 комнаты в Дьекеньеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 53,121

Параметры недвижимости в Чургоский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти