Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Чургоский яраш
Чурго
Купить недвижимость в Чурго, Венгрия
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Чурго, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 39,233
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
€ 63,621
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 17,231
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 43,739
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 71,547
Квартира 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 37,086
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 79,499
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 84,536
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 31,784
Квартира 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 29,133
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
41 м²
€ 12,433
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
440 м²
€ 185,561
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 110,276
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 39,763
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 70,248
Дом 1 ванная
Чурго, Венгрия
1 ванных комнат
414 м²
Количество этажей 2
€ 288,831
Идеально подходит для инвестиционных целей! В центре города Курга продается недвижимость, и…
Дом 2 ванных
Чурго, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 78,079
Капает двухэтажный семейный дом, продающийся в центре его города, на инвестиционные цели. О…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты