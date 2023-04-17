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Купить недвижимость в Чурго, Венгрия

17 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Чурго, Венгрия
Квартира 1 комната
Чурго, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 39,233
Дом 5 комнатв Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м²
€ 63,621
Дом 5 комнатв Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 17,231
Дом 5 комнатв Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 43,739
Дом 4 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 71,547
Квартира 3 комнатыв Чурго, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 37,086
Дом 4 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 79,499
Дом 5 комнатв Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 84,536
Дом 2 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 31,784
Квартира 2 комнатыв Чурго, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 29,133
Дом 2 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 41 м²
€ 12,433
Дом 3 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 440 м²
€ 185,561
Дом 4 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 110,276
Дом 2 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 39,763
Дом 4 комнатыв Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 70,248
Дом 1 ваннаяв Чурго, Венгрия
Дом 1 ванная
Чурго, Венгрия
1 ванных комнат 414 м² Количество этажей 2
€ 288,831
Идеально подходит для инвестиционных целей! В центре города Курга продается недвижимость, и…
Дом 2 ванныхв Чурго, Венгрия
Дом 2 ванных
Чурго, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 78,079
Капает двухэтажный семейный дом, продающийся в центре его города, на инвестиционные цели. О…
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