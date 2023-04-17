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Купить квартиру в Csornai jaras, Венгрия

Чорна
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Чорна, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чорна, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 84,828
Квартира 3 комнатыв Чорна, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чорна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 62,295

Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

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