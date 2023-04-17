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Купить недвижимость в Csornai jaras, Венгрия

Чорна
5
13 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Tarnokreti, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tarnokreti, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 119,024
Дом 5 комнатв Конь, Венгрия
Дом 5 комнат
Конь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 185,296
Дом 3 комнатыв Чорна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чорна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 111,336
Дом 3 комнатыв Bodonhely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bodonhely, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 51,692
Квартира 2 комнатыв Чорна, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чорна, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 84,828
Дом 4 комнатыв Конь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Конь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 66,272
Дом 4 комнатыв Tarnokreti, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tarnokreti, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 119,024
Дом 3 комнатыв Конь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Конь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 51,692
Квартира 3 комнатыв Чорна, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чорна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 62,295
Дом 4 комнатыв Rabatamasi, Венгрия
Дом 4 комнаты
Rabatamasi, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 56,994
Дом 4 комнатыв Чорна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чорна, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 113,987
Дом 2 ванныхв Бёшаркань, Венгрия
Дом 2 ванных
Бёшаркань, Венгрия
2 ванных комнат 193 м² Количество этажей 1
€ 93,915
**ДВА ГЕНЕРАЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ДОМА В СРЕДЕ **Продается 2-х жилой семейный дом на углу с крысо…
Дом 1 ваннаяв Чорна, Венгрия
Дом 1 ванная
Чорна, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 109,164
Французский дизайн на канале! В 25-30 минутах езды от Дьёра по скоростной автомагистрали …

Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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