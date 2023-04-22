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Дома в Csongradi jaras, Венгрия

Чонград
5
5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Чонград, Венгрия
Дом 6 комнат
Чонград, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 262,152
Дом 3 ванных в Чонград, Венгрия
Дом 3 ванных
Чонград, Венгрия
3 ванных комнат 380 м² Количество этажей 1
€ 354,894
Дом у озера - водная роскошная недвижимость с массовкой В идиллической среде можно найти эт…
Дом 3 ванных в Чонград, Венгрия
Дом 3 ванных
Чонград, Венгрия
3 ванных комнат 225 м² Количество этажей 1
€ 90,620
В центре города Чонград к медицинским заказам были привлечены официанты с гигиеническими раз…
Дом 2 ванных в Чонград, Венгрия
Дом 2 ванных
Чонград, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 79,264
В центре в Чонграде продается отремонтированный семейный дом площадью 200 м2 с ландшафтным д…
Дом 2 ванных в Чонград, Венгрия
Дом 2 ванных
Чонград, Венгрия
2 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 90,825
На месте, часто посещаемом в историческом центре Csongrád для продажи Gyógy и в непосредстве…

Параметры недвижимости в Csongradi jaras, Венгрия

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