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Дома в медье Чонград-Чанад, Венгрия

Szegedi jaras
33
Сегед
25
Makoi jaras
12
Hodmezovasarhelyi jaras
9
Мако
8
Ходмезёвашархей
7
Csongradi jaras
5
Чонград
5
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67 объектов найдено
Дом 8 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 535,749
Дом 7 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
€ 556,614
Дом 2 комнаты в Жомбо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Жомбо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 53,575
Дом 4 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 4 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 88,843
Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€ 51,152
Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 37,691
Дом 8 комнат в Сатьмаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Сатьмаз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
€ 645,860
Дом 3 комнаты в Magyarcsanad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Magyarcsanad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 34,999
Дом 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
€ 210,000
Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 147,533
Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 41,729
Дом 5 комнат в Миндсент, Венгрия
Дом 5 комнат
Миндсент, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 183,070
Дом 3 комнаты в Апатфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апатфальва, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 33,653
Дом 7 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
€ 646,129
Дом 3 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 18,845
Дом 4 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 53,575
Дом 6 комнат в Чонград, Венгрия
Дом 6 комнат
Чонград, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€ 267,875
Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€ 45,768
Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 69,997
Дом 2 комнаты в Фёльдеак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фёльдеак, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 22,900
Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 96,990
Дом 8 комнат в Заканьсек, Венгрия
Дом 8 комнат
Заканьсек, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
€ 700,000
Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 49,806
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 148,071
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 20,461
Дом 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 266,528
Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 158,840
Дом 5 комнат в Киштелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштелек, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 87,497
Дом 2 комнаты в Tiszasziget, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tiszasziget, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 48,137

Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

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