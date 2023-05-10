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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Дома
Дома в медье Чонград-Чанад, Венгрия
Szegedi jaras
33
Сегед
25
Makoi jaras
12
Hodmezovasarhelyi jaras
9
Мако
8
Ходмезёвашархей
7
Csongradi jaras
5
Чонград
5
Morahalmi jaras
4
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67 объектов найдено
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Дом 8 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
8
4
350 м²
€ 535,749
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7
5
262 м²
€ 556,614
Дом 2 комнаты
Жомбо, Венгрия
2
1
80 м²
€ 53,575
Дом 4 комнаты
Миндсент, Венгрия
4
1
50 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
3
1
75 м²
€ 88,843
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
4
1
145 м²
€ 51,152
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3
1
78 м²
€ 37,691
Дом 8 комнат
Сатьмаз, Венгрия
8
8
384 м²
€ 645,860
Дом 3 комнаты
Magyarcsanad, Венгрия
3
1
86 м²
€ 34,999
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5
4
244 м²
€ 210,000
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
95 м²
€ 147,533
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3
1
69 м²
€ 41,729
Дом 5 комнат
Миндсент, Венгрия
5
2
250 м²
€ 183,070
Дом 3 комнаты
Апатфальва, Венгрия
3
1
100 м²
€ 33,653
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7
3
370 м²
€ 646,129
Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
3
1
94 м²
€ 18,845
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
4
1
100 м²
€ 53,575
Дом 6 комнат
Чонград, Венгрия
6
3
230 м²
€ 267,875
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
4
1
138 м²
€ 45,768
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
3
140 м²
€ 69,997
Дом 2 комнаты
Фёльдеак, Венгрия
2
1
105 м²
€ 22,900
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
4
1
98 м²
€ 96,990
Дом 8 комнат
Заканьсек, Венгрия
8
4
435 м²
€ 700,000
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
2
1
89 м²
€ 49,806
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
1
85 м²
€ 148,071
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
1
80 м²
€ 20,461
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5
2
115 м²
€ 266,528
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
3
1
140 м²
€ 158,840
Дом 5 комнат
Киштелек, Венгрия
5
1
135 м²
€ 87,497
Дом 2 комнаты
Tiszasziget, Венгрия
2
1
94 м²
€ 48,137
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Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия
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