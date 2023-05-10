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Коттеджи в медье Чонград-Чанад, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 1 ванная в Ружа, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ружа, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
€ 165,805
Коттедж 4 ванных в Ружа, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Ружа, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€ 114,912

Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

недорогая
элитная
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