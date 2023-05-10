Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Квартиры
Квартиры в медье Чонград-Чанад, Венгрия
Szegedi jaras
237
Сегед
237
Kisteleki jaras
10
Киштелек
10
Makoi jaras
3
Мако
3
Квартира
Очистить
251 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€ 163,955
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
1
73 м²
€ 104,188
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
58 м²
€ 113,046
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
2
1
46 м²
€ 90,054
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
65 м²
€ 127,018
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
51 м²
€ 99,235
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
58 м²
€ 113,100
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
51 м²
€ 99,235
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
2
96 м²
€ 201,889
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
77 м²
€ 150,575
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
76 м²
€ 148,260
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
50 м²
€ 98,992
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
63 м²
€ 129,522
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
62 м²
€ 111,727
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
57 м²
€ 128,149
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 74,305
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
52 м²
€ 96,650
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
2
1
76 м²
€ 56,536
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€ 69,728
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€ 87,497
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
2
1
58 м²
€ 51,152
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
69 м²
€ 103,650
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€ 90,189
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€ 119,534
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 136,899
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
64 м²
€ 159,109
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
64 м²
€ 159,325
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€ 96,677
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты