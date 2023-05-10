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Квартиры в медье Чонград-Чанад, Венгрия

Szegedi jaras
237
Сегед
237
Kisteleki jaras
10
Киштелек
10
Makoi jaras
3
Мако
3
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251 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 163,955
Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 104,188
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 113,046
Квартира 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 90,054
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 127,018
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 99,235
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 113,100
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 99,235
Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 201,889
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 150,575
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 148,260
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 98,992
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 129,522
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 111,727
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 128,149
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 74,305
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 96,650
Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 56,536
Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 69,728
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 87,497
Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 51,152
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 103,650
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 90,189
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 119,534
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 136,899
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 159,109
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 159,325
Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 96,677

Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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